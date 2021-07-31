  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    مراسل إذاعة راديو إسبانيا: شعرنا بالرعب من منظر أغدام المدمرة

    ٣١.٠٧.٢٠٢١ [٢٢:٥‎٩]

    أغدام المحررة، 31 يوليو، أذرتاج

    قال فيكتوريانو باريديس ناوارو مراسل اذاعة راديو إسبانيا إن اغدام قد دمر فيها كل شيء تدميرا ولا مبنى صالحة والمدينة كأنها مدينة الارواح في الواقع.

    واضاف ناوارو أن مثل هذا المنظر ينبئ عن فظاعة الحرب مفيدا اننا شهدنا مسرح الدراما والمساجد المدمرة حتى لا سقف لمسجد قياسلي الواقع فيها ويترك مثل هذا المنظر لدى الرجل انطباعات سلبية جدا.

    AZERTAG.AZ : مراسل إذاعة راديو إسبانيا: شعرنا بالرعب من منظر أغدام المدمرة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠٧.٢٠٢١ [٢٣:٥‎٥‎]
    مجموعة من الصحفيين من اليابان وإسبانيا وإيطاليا وبلغاريا والإردن يزورون شوشا المحررة – تقرير مصور
    ٣١.٠٧.٢٠٢١ [٢٣:٥‎٠]
    مجموعة من الصحفيين من اليابان وإسبانيا وإيطاليا وبلغاريا والإردن يزورون أغدام المحررة – تقرير مصور
    ٣١.٠٧.٢٠٢١ [٢٣:٤٩]
    مراسل ايل جيورناله الايطالية: الأرمن دمروا جبرائيل تدميرا وجعلوها هيروشيما الثانية
    ٣١.٠٧.٢٠٢١ [٢٣:٤٢]
    مجموعة الصحفيين من اليابان وإسبانيا وإيطاليا وبلغاريا والأردن يتفقدون فعاليات محطة فضولي الفرعية للطاقة الكهربائية
    مراسل إذاعة راديو إسبانيا: شعرنا بالرعب من منظر أغدام المدمرة