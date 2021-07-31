مراسل إذاعة راديو إسبانيا: شعرنا بالرعب من منظر أغدام المدمرة
AzerTAg.az
٣١.٠٧.٢٠٢١ [٢٢:٥٩]
أغدام المحررة، 31 يوليو، أذرتاج
قال فيكتوريانو باريديس ناوارو مراسل اذاعة راديو إسبانيا إن اغدام قد دمر فيها كل شيء تدميرا ولا مبنى صالحة والمدينة كأنها مدينة الارواح في الواقع.
واضاف ناوارو أن مثل هذا المنظر ينبئ عن فظاعة الحرب مفيدا اننا شهدنا مسرح الدراما والمساجد المدمرة حتى لا سقف لمسجد قياسلي الواقع فيها ويترك مثل هذا المنظر لدى الرجل انطباعات سلبية جدا.
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