مراسل قناة بلغاريا: جعل مسجد أغدام للجمعة حظيرة المواشي اهانة واضحة ضد البشرية وليس الإسلام فقط
وجدتُ وجه الحرب الاكثر مأساوية في أغدام
AzerTAg.az
٣١.٠٧.٢٠٢١ [٢٣:١٩]
أغدام المحررة، 31 يوليو، أذرتاج
قال جيورجي ميلكوف مراسل قناة بلغاريا التلفزيونية الوطنية إن رؤية مثل هذه المدينة الكبيرة مدمرة تدميرا تثير أسفا شديدا وقد دمرت أغدام تدميرا اكثر مما كنت اتصور قبل الزيارة.
واعرب عن حزنه العميق المتولد من رؤية اغدام في هذه الحالة الوخيمة مضيفا أن جعل مسجد أغدام للجمعة خطيرة لتريبة المواشي اهانة ضد جميع البشرية وليس الاسلام فقط وقد شهدت مناظر كثيرة من مسارح الحروب في العالم ولكنني وجدتُ وجه الحرب الاكثر مأساوية في أغدام.
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