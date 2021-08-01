وزارة الدفاع: قوات أرمينيا تطلق النيران على مواقع أذربيجان في نخجوان

نخجوان، 1 أغسطس، أذرتاج

استهدفت قوات أرمينيا من مواقعها في قرية أراز دين بمحافظة ويدي الأرمينية مواقع جيش أذربيجان في منطقة حيدر أباد السكنية بمحافظة سدرك لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية الحبيسة ليلة 1 اغسطس باستخدام الاسلحة الآلية.

قالت وزارة الدفاع في بيان انه لا خسارة بين افراد جيش أذربيجان.

وتم اسكات نقاط النيران بطلقات جوابية والاوضاع في هذا الاتجاه مستقرة حالية ويسيطر جيش أذربيجان على ظروف العملية.