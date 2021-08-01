أذربيجان تسلم مذكرة احتجاج الى سفارة روسيا

باكو، 1 أغسطس، أذرتاج

استدعي القائم بأعمال سفارة روسيا في باكو الى وزارة الخارجية 1 اغسطس اليوم.

قالت الخارجية في بيان إن اهتمام القائم بالاعمال الروسي استلفت الى قلق واعتراض أذربيجان بشأن الاراء المغرضة والمهينة التي صرفها رئيس الحزب الروسي للديمقراطية الليبرالية نائب المجلس الوطني الاتحادي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي عن دولة أذربيجان وقيادتها في نسخة البرنامج "ايتوغي س جيرينوفسكي" المقدمة 30 يوليو العام الجاري في اذاعة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية.

وتم التشديد في مذكرة احتجاج على أن هذا السلوك الصادر عن شخص مفوض لدى المجلس الوطني الاتحادي الروسي غير اخلاقي بجانب عدم موافقته مع روح علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الدولتين فضلا عن كون التعبير عن مثل هذه الافادات التي من شأنها الحاق اضرار بهذه العلاقات كونها غير مسؤولية ومستفزة علانية غير مقبولة مرفوضة بالكامل.

وسلمت مذكرة احتجاج الى الجانب الروسي بشأن هذه الحالة السيئة.