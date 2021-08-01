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    أذربيجان: تسجيل 671 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 202 مصاب في 1 اغسطس

    ٠١.٠٨.٢٠٢١ [٢١:٠١]

    باكو، 1 أغسطس، أذرتاج

    سجلت إصابة 671 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 202 مصاب هذا المرض وتوفي 4 مصابين بالفيروس في 1 أغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 344 ألف و520 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 333 ألف و128 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5027 مريض منهم ويستمر علاج 6365 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 9400 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 4 ملايين و43 ألفا و740 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 671 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 202 مصاب في 1 اغسطس
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