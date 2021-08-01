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    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والتركي

    ٠١.٠٨.٢٠٢١ [٢١:٢٢]

    باكو، 1 أغسطس، أذرتاج

    جرت مكالمة هاتفية 1 اغسطس اليوم بين وزير الخارجية في جمهورية أذربيجان جيهون بايراموف ونظيره في جمهورية تركيا مولود جاويش أوغلو.

    قالت وزارة الخارجية في بيان إن الوزيرين تبادلا الاراء حول الحرائق التي تجرف الغابات في تركيا وعمليات إخماد الحرائق وكذلك اعمال البحث والانقاذ المنفذة.

    واشار الوزير بايراموف إن أذربيجان واقفة الى جانب تركيا كما كانت دائما مؤكدا على استعداد البلد لمد يد مساعدة اية كانت.

    كما بحث الوزيران سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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