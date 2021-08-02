وزير الدفاع يعقد اجتماعا خدميا وزير الدفاع يأمر برفع التأهب إزاء استفزازات أرمينيا وبردعها الفوري

باكو، 2 أغسطس، أذرتاج

عقد وزير الدفاع ذاكر حسنوف 2 اغسطس اليوم اجتماعا خدميا في مركز القيادة.

قالت وزارة الدفاع في بيان إن الاجتماع الخدمي حضره نواب الوزير قادة أنواع الجيوش وقادة الادارات الرئيسية الوزارية بجانب قادة وحدات جيش أذربيجان المرابطة لدى أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني عبر الاتصال المرئي والضباط المسؤولون الآخرون.

نقل وزير الدفاع حسنوف توجيهات وأوامر الرئيس الاذربيجاني القائد الاعلى للقوات المسلحة الى مشاركي الاجتماع معطيا توجيهاته واوامره بشأن تنفيذها.

محللا الاحداث الواقعة في الاونة الاخيرة في اراضي محافظة كلبجار بالحدود الدولية بين أذربيجان وارمينيا أمر الوزير حسنوف برفع التأهب ازاء استفزازات أرمينيا العسكرية اية كانت وبدرعها الفوري.

كما أمر الوزير حسنوف بتدقيق الخطط القتالية ورفع مستوى التأهب العسكري القتالي لجميع انواع الجيوش خلال التدريبات المكثفة بجانب رفع الاهتمام بالمسائل القتالية والتموين المادي الفني.

واعطى الوزير كذلك توجيهات بشأن تسريع الفعاليات الخاصة بتوفير الاستعدادات لدى وحدات ومواقع جيش أذربيجان خاصة لدى المناطق الجبلية العالية واستكمال الاعمال المنوطة في فعاليات جيش أذربيجان المخططة.