باكو، 2 أغسطس، أذرتاج استكملت عملية نقل تشغيل خط انبوب جنوب القوقاز من شركة بي بي اكسبلوريشن شاه دنيز ليميتيد الى شركة سوكار ميدستريم اوبيرايشنز ليميتيد في 1 اغسطس. خط انبوب جنوب القوقاز احد العناصر الاربعة لممر الغاز الجنوبي لنقل غاز أذربيجان الطبيعي الى أوروبا عبر أراضي جورجيا وتركيا.

AZERTAG.AZ : استكمال عملية نقل تشغيل خط انبوب جنوب القوقاز من بي بي الى سوكار

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