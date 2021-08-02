استكمال عملية نقل تشغيل خط انبوب جنوب القوقاز من بي بي الى سوكار
AzerTAg.az
٠٢.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٢٠]
باكو، 2 أغسطس، أذرتاج
استكملت عملية نقل تشغيل خط انبوب جنوب القوقاز من شركة بي بي اكسبلوريشن شاه دنيز ليميتيد الى شركة سوكار ميدستريم اوبيرايشنز ليميتيد في 1 اغسطس. خط انبوب جنوب القوقاز احد العناصر الاربعة لممر الغاز الجنوبي لنقل غاز أذربيجان الطبيعي الى أوروبا عبر أراضي جورجيا وتركيا.
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