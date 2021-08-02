تعيين نيكول باشينيان رئيسا لوزراء أرمينيا

تبيليسي، 2 أغسطس، أذرتاج

وقع رئيس أرمينيا أرمن ساركيسيان على مرسوم يعيّن نيكول باشينيان لمنصب رئيس وزراء أرمينيا.

أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تشكيل مجلس الوزراء الارميني بعد 15 يوما من هذا التعيين.

ويجب على رئيس الوزراء أن يشكل تركيب حكومية خلال مدة 15 يوما على تعيينه واعداد برنامج مجلس الوزراء ويعرضهما على الرئيس.

يذكر أن كتلة "معاهدة المواطن" التي حصلت على أغلبية في البرلمان الارمني تقدمت بترشيح نيكول باشينيان الذي كان يقوم بأعمال رئيس الوزراء الى هذا المنصب.

هذا وقد نظمت الانتخابات البرلمانية المبكرة في أرمينيا 20 يونيو الماضي وفازت فيها كتلة معاهدة المواطن المترأسة من قبل نيكول باشينيان القائم بأعمال رئيس الوزراء بحصولها على 71 مقعدا.

عزيزوف مراسل أذرتاج