تخصيص 2ر2 مليوني مانات لإنشاء إنشاء الطريق البري في محافظة أغصطفا

باكو، 2 أغسطس، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم قرارا جمهوريا بشأن التدابير لإنشاء الطريق البري الواصل بين بويوك كسيك – أق كول بمحافظة أغصطفا.

أفادت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري ينص على تخصيص 2ر2 مليوني مانات كشريحة أولى للوكالة الحكومية للطرق البرية من المبلغ المنصوص عليه في الفترة الـ14ر1ر1 من تقاسم أموال نفقات الاستثمار ذات الاساس العام في ميزانية الدولة لعام 2021م بغية إنشاء الطريق البري المذكور الذي تربط منطقتين سكنيتين يقطنهما ألفا نسمة.