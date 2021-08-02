دوري المؤتمر الأوروبي: اكتشاف منافس محتمل في مرحلة الفاصلة لنادي قراباغ أغدام

باكو، 2 أغسطس، أذرتاج

اكتشف منافس محتمل لنادي قراباغ أغدام الاذربيجاني في مرحلة الفاصلة بدوري المؤتمر الأوروبي في حال تجاوز قراباغ عقبة نادي أي ايه ال ليماسول القبرصي في المرحلة المؤهلة الثالثة الحالية.

أفادت أذرتاج أن قراباغ اغدام في حال تأهله لمرحلة الفاصلة يتنافس مع فائز زوج بريدافيك الايسلندي وأبردين الاسكتلندي.

يذكر أن مباراة اي ايه ال ليماسول مع قراباغ أغدام يديره طاقم الحكام السويدي بقيادة غلين نيبرغ تنظم في 5 اغسطس في قبرص الساعة 21.00 حسب توقيت باكو.