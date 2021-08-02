  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    دوري المؤتمر الأوروبي: اكتشاف منافس محتمل في مرحلة الفاصلة لنادي قراباغ أغدام

    ٠٢.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٠٩]

    باكو، 2 أغسطس، أذرتاج

    اكتشف منافس محتمل لنادي قراباغ أغدام الاذربيجاني في مرحلة الفاصلة بدوري المؤتمر الأوروبي في حال تجاوز قراباغ عقبة نادي أي ايه ال ليماسول القبرصي في المرحلة المؤهلة الثالثة الحالية.

    أفادت أذرتاج أن قراباغ اغدام في حال تأهله لمرحلة الفاصلة يتنافس مع فائز زوج بريدافيك الايسلندي وأبردين الاسكتلندي.

    يذكر أن مباراة اي ايه ال ليماسول مع قراباغ أغدام يديره طاقم الحكام السويدي بقيادة غلين نيبرغ تنظم في 5 اغسطس في قبرص الساعة 21.00 حسب توقيت باكو.

    AZERTAG.AZ :دوري المؤتمر الأوروبي: اكتشاف منافس محتمل في مرحلة الفاصلة لنادي قراباغ أغدام
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٢٢]
    نفطجي باكو يتنافس مع فنرباغجه في مرحلة الفاصلة بدوري أوروبا لكرة القدم
    ٠٢.٠٨.٢٠٢١ [١٦:١٩]
    اقالة طاقم تدريب منتخب اذربيجان للجودو
    ٣١.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٥‎٢]
    ادارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم تكشف عن موعد انطلاق دوري الدرجة الاولى والأندية المشاركة – شعارات
    ٣٠.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٤٢]
    حفل سحب القرعة للموسم الجديد 2021/2022م بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم
    دوري المؤتمر الأوروبي: اكتشاف منافس محتمل في مرحلة الفاصلة لنادي قراباغ أغدام