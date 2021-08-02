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    نفطجي باكو يتنافس مع فنرباغجه في مرحلة الفاصلة بدوري أوروبا لكرة القدم

    ٠٢.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٢٢]

    باكو، 2 أغسطس، أذرتاج

    جرى حفل سحب القرعة لمرحلة الفاصلة بدوري أوروبا لكرة القدم 2 أغسطس اليوم.

    أفادت أذرتاج أن القرعة حددت أن فائز مباراة نفطجي باكو – هيك هلسينكي يتنافس مع فنرباغجة التركي في مرحلة الفاصلة.

    وتنظم المباراة الاولى بين الناديين في 3 أغسطس لدى ملعب باكسيل أرينا بالعاصمة باكو والثانية 12 أغسطس في ملعب بولت أرينا في عاصمة فنلندا.

    كما أن مباريات مرحلة الفاصلة بدوري أوروبا تنظم 19 و26 أغسطس.

     

     

    AZERTAG.AZ :نفطجي باكو يتنافس مع فنرباغجه في مرحلة الفاصلة بدوري أوروبا لكرة القدم
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