نفطجي باكو يتنافس مع فنرباغجه في مرحلة الفاصلة بدوري أوروبا لكرة القدم
AzerTAg.az
٠٢.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٢٢]
باكو، 2 أغسطس، أذرتاج
جرى حفل سحب القرعة لمرحلة الفاصلة بدوري أوروبا لكرة القدم 2 أغسطس اليوم.
أفادت أذرتاج أن القرعة حددت أن فائز مباراة نفطجي باكو – هيك هلسينكي يتنافس مع فنرباغجة التركي في مرحلة الفاصلة.
وتنظم المباراة الاولى بين الناديين في 3 أغسطس لدى ملعب باكسيل أرينا بالعاصمة باكو والثانية 12 أغسطس في ملعب بولت أرينا في عاصمة فنلندا.
كما أن مباريات مرحلة الفاصلة بدوري أوروبا تنظم 19 و26 أغسطس.
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