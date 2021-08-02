نفطجي باكو يتنافس مع فنرباغجه في مرحلة الفاصلة بدوري أوروبا لكرة القدم

باكو، 2 أغسطس، أذرتاج

جرى حفل سحب القرعة لمرحلة الفاصلة بدوري أوروبا لكرة القدم 2 أغسطس اليوم.

أفادت أذرتاج أن القرعة حددت أن فائز مباراة نفطجي باكو – هيك هلسينكي يتنافس مع فنرباغجة التركي في مرحلة الفاصلة.

وتنظم المباراة الاولى بين الناديين في 3 أغسطس لدى ملعب باكسيل أرينا بالعاصمة باكو والثانية 12 أغسطس في ملعب بولت أرينا في عاصمة فنلندا.

كما أن مباريات مرحلة الفاصلة بدوري أوروبا تنظم 19 و26 أغسطس.