أذربيجان: تسجيل 431 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 139 مصاب في 2 أغسطس

باكو، 2 أغسطس، أذرتاج

سجلت إصابة 431 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 139 مصاب هذا المرض وتوفي 3 مصابين بالفيروس في 2 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 344 ألف و951 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 333 ألف و267 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5030 مريض منهم ويستمر علاج 6 آلاف و654 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 6 آلاف و238 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و49 ألفا و978 فحص طبي.