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    أناما تنشر معلومات شهرية حول عمليات تطهير الألغام لدى الاراضي المحررة من الاحتلال

    ٠٢.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٥‎١]

    باكو، 2 أغسطس، أذرتاج

    نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات شهرية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت أذرتاج عن بيان أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 1-30 يوليو 545 لغم مضادا للمشاة و 85 لغما مضادا للدبابات و 625 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

    وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 677 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

    واضافت انها كشفت خلال الفترة ما بين 10 نوفمبر العام الماضي الى 31 يوليو 2021م عن 8951 لغم مضاد للمشاة و 4022 لغم مضاد للدبابات و 10026 ذخيرة غير متفجرة وحيدتها.

    وطهرت الوكالة عموما 3942 هيكتار من الاراضي من الالغام والذخائر غير المتفجرة.

     

     

    AZERTAG.AZ :أناما تنشر معلومات شهرية حول عمليات تطهير الألغام لدى الاراضي المحررة من الاحتلال
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