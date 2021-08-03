رئيس الوزراء يوجه المؤسسات الناشطة في الاراضي المحررة بتبليغ لجنة الأسراء والمفقودين والرهائن في حال العثور على مدفن

باكو، 3 أغسطس، أذرتاج

قالت اللجنة الحكومية لشؤون الأسراء والمفقودين والرهائن في بيان إن المعطيات المدخرة لديها تدل على أن المناطق السكنية عندما كانت تحتل من قبل جيش أرمينيا ومجموعات مسلحة ارهابية خلال حرب قراباغ الاولى كان مواطنو أذربيجان المقتولون من جانبهم مدفونون في اراضي أذربيجان المحررة في حرب الـ44 يوما الوطنية.

وبطلب اللجنة وجه رئيس الوزراء مسؤولي جميع المؤسسات الناشطة في أراضي أذربيجان المحررة من وطأة احتلال أرمينيا بتبليغ اللجنة المذكورة في حال العثور على مدفن مجهول خلال اعمال اعادة الاعمار والبناء والبنية التحتية فيها من اجل اتاحتها بتسليط الضوء على مصير 3890 مواطن ما زالوا في عداد المفقودين ولا معلومات حول مصيرهم منذ حرب قراباغ الاولى نظرا لأن أرمينيا ترفض تقديم معلومات عنهم الى الحين تبليغا فوريا ودون تأخر لمباشرة اللجنة اعمال واجراءات التشخيص في تلك الاماكن.