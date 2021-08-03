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    وزارة الدفاع: اسلحة ومعدات جيش أذربيجان سالمة خادمة في أماكنها

    ٠٣.٠٨.٢٠٢١ [١٠:١٠]

    باكو، 3 أغسطس، أذرتاج

    قالت وزارة الدفاع في بيان إن معلومات انتشرت في بعض شبكات التواصل الاجتماعي بزعم استهداف قوات أرمينيا شاحنة الأورال التابعة لجيش أذربيجان في اراضي كلبجار المحررة باستخدام قاذفات القنابل والهاون وسقوط ضحايا جراءه غير صحيحة.

    واكدت الوزارة فيه على أن جميع اسلحة ومعدات جيش أذربيجان سالمة خادمة في أماكنها.

     

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: اسلحة ومعدات جيش أذربيجان سالمة خادمة في أماكنها
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