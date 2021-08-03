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    جولة أبطال الشطرنج: محمدياروف يتنافس مع أرونيان في ربع النهائي

    ٠٣.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٢٠]

    باكو، 3 أغسطس، أذرتاج

    تنظم مباريات ربع النهائي باسم تشيسايبل ماسترز البطولة الثامنة من سلسلة بطولة الشطرنج عبر الاتصال المرئي جولة أبطال الشطرنج المنظمة من قبل البطل العالمي ماغنوس كارلسن بمشاركة الاستاذ الاذربيجاني شهريار محمدياروف.

    أفادت أذرتاج أن الاستاذ محمدياروف يتنافس في ربع النهائي مع ليفون أرونيان الارميني الاصل فيما يلتقي الامريكي سو مع الندرلاندي وان فوريست والامريكي ناكامورا مع الروسي ارتيميف والفرنسي فيروزا مع لييام الفيتنامي.

    يذكر أن منافسات ربع النهائي عبارة عن لقاءن اثنين.

     

     

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