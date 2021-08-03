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    وزارة الدفاع: قوات أرمينيا تستهدف مواقع جيش أذربيجان في كلبجار ونخجوان نهار الأمس

    ٠٣.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٣٥‎]

    باكو، 3 أغسطس، أذرتاج

    قالت وزارة الدفاع في بيان إن قوات أرمينيا استهدفت فترة 13.55-17.00 من يوم 2 اغسطس الامس مواقع جيش أذربيجان في قصبة حيدر أباد بمحافظة سدرك في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة وقرب قرية يوخاري أيريم بمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال من مواقعها في قرية أراز دين في محافظة ويدي الارمينية ومن مواقعها في قرية زركند في محافظة باسار كيتشار الارمينية باستخدام الاسلحة كبيرة العيار فترات متقطعة.

    وجاء في بيان الوزارة انه لا خسارة بين افراد جيش أذربيجان وتم اسكات نقاط النيران.

     

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: قوات أرمينيا تستهدف مواقع جيش أذربيجان في كلبجار ونخجوان نهار الأمس
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