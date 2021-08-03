وزير الخارجية يلتقي منسقا مقيما جديدا للأمم المتحدة في أذربيجان

باكو، 3 أغسطس، أذرتاج

التقى وزير الخارجية جيهون بايراموف 2 أغسطس منسقا مقيما جديدا للأمم المتحدة في أذربيجان السيدة ولادانكا أندرييفا واستلم الى نسخة من رسالة توظيفها في البلد.

قالت وزارة الخارجية في بيان إن الوزير بايراموف هنأ المنسق المقيم الجديد بمناسبة توظيفها متمنيا لها نجاحا في فعالياتها وقال إن خبرة أندرييفا الغنية ستساهم في مزيد من تعزيز التعاون بين أذربيجان ومؤسسات الامم المتحدة.

وافادت أندرييفا انها على يقين من مواصلة التعاون رفيع المستوى القائم منذ 30 سنة بين أذربيجان والامم المتحدة. وقالت إن الجهود المشتركة ستستمر بتوجيه الدقة الى الحصول على نتائج ملموسة من التعاون الموجود.

وتبادل الجانبان في اللقاء كذلك الاراء حول اعمال اعادة الاعمار والتأهيل المنفذة في اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني وعملية تطهيرها من الألغام وكذلك المسائل الخاصة بتنفيذ جدول اعمال أغراض التنمية المستدامة 2030م.