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    صباح يتفق مع لاعب جناح

    ٠٣.٠٨.٢٠٢١ [١١:٢٤]

    باكو، 3 أغسطس، أذرتاج

    اتفق نادي صباح باكو لكرة القدم مع لاعب جناح.

    أفادت أذرتاج أن النادي الباكوي تعاقد مع الغار علي اكبروف 20 عاما لمدة 3 أعوام.

    يذكر أن علي اكبروف نشأ في مدرسة زينيت الروسي.

     

     

    AZERTAG.AZ :صباح يتفق مع لاعب جناح
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