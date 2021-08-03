صباح يتفق مع لاعب جناح
AzerTAg.az
٠٣.٠٨.٢٠٢١ [١١:٢٤]
باكو، 3 أغسطس، أذرتاج
اتفق نادي صباح باكو لكرة القدم مع لاعب جناح.
أفادت أذرتاج أن النادي الباكوي تعاقد مع الغار علي اكبروف 20 عاما لمدة 3 أعوام.
يذكر أن علي اكبروف نشأ في مدرسة زينيت الروسي.
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