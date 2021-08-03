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    اقتصاد


    برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 48ر73 دولارا

    ٠٣.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٣]

    باكو، 3 أغسطس، أذرتاج

    انخفض سعر برميل النفط الاذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 48ر73 دولارا بعد تراجعه قدر38ر2 دولارين.

    يشار الى ان أسعار النفط انخفضت إلى الحد الأدنى نتيجة للوباء الذي انتشر منذ الربع الثاني من العام الماضي. انتعش الطلب على النفط وبدأت الأسعار في الارتفاع نتيجة لعملية التطعيم العالمية وإجراءات الحجر الصحي الفعالة.

     

     

    AZERTAG.AZ :برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 48ر73 دولارا
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