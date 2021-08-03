الرئيس إلهام علييف يشارك في فل تدشين مركز أسان خدمة رقم 6 في باكو

باكو، 3 أغسطس، أذرتاج

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حفل تدشين مركز أسان خدمة رقم 6 في باكو.

أفادت أذرتاج أن رئيس الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الاذربيجاني عُلْوي مهدييف قدم معلومات الى رئيس الدولة حول مركز أسان خدمة رقم 6 في باكو والـ21 على نطاق البلد.

وجاء فيها أن مركز أسان خدمة رقم 6 تقدم 320 خدمة للمواطنين لجميع المواطنين بغض النظر الى مناطق تسجيل اقامتهم. ويعمل في المركز 230 عامل و85 متطوعا ومعظمهم من افراد عائلات الشهداء وقدامى المحاربين ومشاركي الحرب الوطنية.