  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يشارك في فل تدشين مركز أسان خدمة رقم 6 في باكو

    ٠٣.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠٠]

    باكو، 3 أغسطس، أذرتاج

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حفل تدشين مركز أسان خدمة رقم 6 في باكو.

    أفادت أذرتاج أن رئيس الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الاذربيجاني عُلْوي مهدييف قدم معلومات الى رئيس الدولة حول مركز أسان خدمة رقم 6 في باكو والـ21 على نطاق البلد.

    وجاء فيها أن مركز أسان خدمة رقم 6 تقدم 320 خدمة للمواطنين لجميع المواطنين بغض النظر الى مناطق تسجيل اقامتهم. ويعمل في المركز 230 عامل و85 متطوعا ومعظمهم من افراد عائلات الشهداء وقدامى المحاربين ومشاركي الحرب الوطنية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك في فل تدشين مركز أسان خدمة رقم 6 في باكو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٧.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٠٤]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس المجلس الوطني الباكستاني والوفد المرافق له
    ٢٧.٠٧.٢٠٢١ [١١:٠١]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي النائب الأول لرئيس حزب العدالة والتنمية التركي نعمان كورتولوش والوفد المرافق له
    ٢٦.٠٧.٢٠٢١ [١١:٣٣]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الخارجية الصربي مع الوفد المرافق له
    ٢٣.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٠٦]
    الرئيس إلهام علييف يتعرف على آثار الجريمة التي سببتها الهجمات الصاروخية الأرمينية على كنجه (فيديو)
    الرئيس إلهام علييف يشارك في فل تدشين مركز أسان خدمة رقم 6 في باكو الرئيس إلهام علييف يشارك في فل تدشين مركز أسان خدمة رقم 6 في باكو الرئيس إلهام علييف يشارك في فل تدشين مركز أسان خدمة رقم 6 في باكو الرئيس إلهام علييف يشارك في فل تدشين مركز أسان خدمة رقم 6 في باكو الرئيس إلهام علييف يشارك في فل تدشين مركز أسان خدمة رقم 6 في باكو الرئيس إلهام علييف يشارك في فل تدشين مركز أسان خدمة رقم 6 في باكو الرئيس إلهام علييف يشارك في فل تدشين مركز أسان خدمة رقم 6 في باكو الرئيس إلهام علييف يشارك في فل تدشين مركز أسان خدمة رقم 6 في باكو الرئيس إلهام علييف يشارك في فل تدشين مركز أسان خدمة رقم 6 في باكو الرئيس إلهام علييف يشارك في فل تدشين مركز أسان خدمة رقم 6 في باكو الرئيس إلهام علييف يشارك في فل تدشين مركز أسان خدمة رقم 6 في باكو الرئيس إلهام علييف يشارك في فل تدشين مركز أسان خدمة رقم 6 في باكو الرئيس إلهام علييف يشارك في فل تدشين مركز أسان خدمة رقم 6 في باكو الرئيس إلهام علييف يشارك في فل تدشين مركز أسان خدمة رقم 6 في باكو الرئيس إلهام علييف يشارك في فل تدشين مركز أسان خدمة رقم 6 في باكو الرئيس إلهام علييف يشارك في فل تدشين مركز أسان خدمة رقم 6 في باكو الرئيس إلهام علييف يشارك في فل تدشين مركز أسان خدمة رقم 6 في باكو الرئيس إلهام علييف يشارك في فل تدشين مركز أسان خدمة رقم 6 في باكو