الرئيس إلهام علييف يشارك في فل تدشين مركز أسان خدمة رقم 6 في باكو
AzerTAg.az
٠٣.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠٠]
باكو، 3 أغسطس، أذرتاج
شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حفل تدشين مركز أسان خدمة رقم 6 في باكو.
أفادت أذرتاج أن رئيس الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الاذربيجاني عُلْوي مهدييف قدم معلومات الى رئيس الدولة حول مركز أسان خدمة رقم 6 في باكو والـ21 على نطاق البلد.
وجاء فيها أن مركز أسان خدمة رقم 6 تقدم 320 خدمة للمواطنين لجميع المواطنين بغض النظر الى مناطق تسجيل اقامتهم. ويعمل في المركز 230 عامل و85 متطوعا ومعظمهم من افراد عائلات الشهداء وقدامى المحاربين ومشاركي الحرب الوطنية.
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