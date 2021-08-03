رئيس مندوبية نخجوان في باكو يستقبل سفير أوكرانيا

باكو، 3 أغسطس، أذرتاج

استقبل رئيس مندوبية جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة في باكو بختيار عسكروف سفير أوكرانيا في أذربيجان ولاديسلاف كانيفسكي.

قالت المندوبية النخجوانية في بيان إن اللقاء ارتكز على مناقشات ودية حول العلاقات بين البلدين الصديقين في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة وغيرها وكذلك تنمية العلاقات مع جمهورية نخجوان الذاتية الحجم والأوضاع الجديدة المتكونة في المنطقة عقب الحرب الوطنية وافتتاح ممر زنكزور والزيارات الرسمية والمهام المنوطة وسائر المواضيع الممتعة.