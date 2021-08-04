نفطجي باكو يتعادل مع هيك الفنلندي بدوري أوروبا

باكو، 4 أغسطس، أذرتاج

حل هيك هلسينكي ضيفا على نفطجي باكو في مباراة منظمة على ملعب باكسيل أرينا في العاصمة باكو ضمن المرحلة المؤهلة الثالثة بدوري أوروبا لكرة القدم بقيادة طاقم الحكام الاسكتلندي.

وفتح الحساب سمير د59 لصالح صاحب الارض فيما رد عليه ريسكي بعد دقيقتين الى أن ضاعف جاير الحساب لصالح الضيف د65 وادرك نفطجي التعادل من طرف محمودوف بعد 15 دقيقة.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الطرفين تنظم 12 اغسطس في هلسينكي علما بأن فائز الزوج يتنافس في المرحلة الفاصلة مع فنرباغجة التركية فيما يلتقي الخاسر مع فائز زوج مكابي الاسرائيلي واتش بي تورشاون من جزر فارو في مرحلة الفاصلة بدوري المؤتمر الاوروبي.