سلسلة الزلازل تضرب الفلبين

طوكيو، 4 أغسطس / آب، (أذرتاج)

حدثت اليوم خمسة زلازل على الساحل الشمالي الشرقي لليابان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية الأولى بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر وقعت على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض. وكان مركز الزلزال على بعد 120 كيلومتر من منطقة سكنية حاساكي في جزيرة هونشو.

تم تسجيل الزلازل الأخرى التي بلغت قوتها 5.1 و5.2 و5.2 درجات على مقياس ريختر.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر في الممتلكات حتى الآن. ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.