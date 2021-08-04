باكو، 4 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تم تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أولمبياد طوكيو 2020 خلال يوم.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 انه تم اكتشاف 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينهم أربعة رياضيين ليصل الإجمالي إلى 322 حالة.

وقال المنظمون إن ثلاثة من الرياضيين الأربعة المصابين هم أعضاء الفريق اليوناني للسباحة الفنية دون تقديم مزيد من التفاصيل.