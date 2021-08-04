جدول انطلاقة الموسم الجديد بدوري الممتاز الاذربيجاني لكرة القدم
AzerTAg.az
٠٤.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٢١]
باكو، 4 أغسطس، أذرتاج
اعلنت ادارة الدوري الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الاولى بدوري الممتاز في الموسم الجديد الـ2021/2022م.
أفادت أذرتاج أن مباريات الجولة تنظم يومي 14-15 أغسطس وستبث من قبل قناة سي بي سي سبورت بالبث الحي.
14 أغسطس، السبت
صباح باكو – صبائل باكو، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، باكو
كشلة باكو – سومغايت، ملعب أسك أرينا، باكو
15 أغسطس، الأحد
زيرا باكو – قراباغ أغدام، ملعب مجمع زيرا الرياضي، بلدة زيرا، باكو
نفطجي باكو – غابالا، ملعب باكسيل أرينا، باكو
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