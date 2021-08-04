باكو، 4 أغسطس، أذرتاج اعلنت ادارة الدوري الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الاولى بدوري الممتاز في الموسم الجديد الـ2021/2022م. أفادت أذرتاج أن مباريات الجولة تنظم يومي 14-15 أغسطس وستبث من قبل قناة سي بي سي سبورت بالبث الحي. 14 أغسطس، السبت صباح باكو – صبائل باكو، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، باكو كشلة باكو – سومغايت، ملعب أسك أرينا، باكو 15 أغسطس، الأحد زيرا باكو – قراباغ أغدام، ملعب مجمع زيرا الرياضي، بلدة زيرا، باكو نفطجي باكو – غابالا، ملعب باكسيل أرينا، باكو

AZERTAG.AZ : جدول انطلاقة الموسم الجديد بدوري الممتاز الاذربيجاني لكرة القدم

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