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    جدول انطلاقة الموسم الجديد بدوري الممتاز الاذربيجاني لكرة القدم

    ٠٤.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٢١]

    باكو، 4 أغسطس، أذرتاج

    اعلنت ادارة الدوري الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الاولى بدوري الممتاز في الموسم الجديد الـ2021/2022م.

    أفادت أذرتاج أن مباريات الجولة تنظم يومي 14-15 أغسطس وستبث من قبل قناة سي بي سي سبورت بالبث الحي.

    14 أغسطس، السبت

    صباح باكو – صبائل باكو، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، باكو

    كشلة باكو – سومغايت، ملعب أسك أرينا، باكو

    15 أغسطس، الأحد

    زيرا باكو – قراباغ أغدام، ملعب مجمع زيرا الرياضي، بلدة زيرا، باكو

    نفطجي باكو – غابالا، ملعب باكسيل أرينا، باكو

     

     

    AZERTAG.AZ :جدول انطلاقة الموسم الجديد بدوري الممتاز الاذربيجاني لكرة القدم
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