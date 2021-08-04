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    تصادم قطارين في التشيك ومقتل شخصين وإصابة عشرات

    ٠٤.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٣٣]

    باكو، 4 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    اصطدم قطاران في جمهورية التشيك وخلف قتيلين و38 جريحا على الأقل سبعة منهم في حالة حرجة.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الحادث وقع بالقرب من قرية ميلاوجه بمحافظة دوماجليتز في جنوب غرب جمهورية التشيك.

    وفقا للبيان الصادر عن الإطفاء، هرع عشرات رجال الإنقاذ ومروحيات وسيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

     

    AZERTAG.AZ :تصادم قطارين في التشيك ومقتل شخصين وإصابة عشرات
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