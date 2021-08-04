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    حجم مبيعات المطاعم العامة 233.9 مليون مانات خلال 6 أشهر

    ٠٤.٠٨.٢٠٢١ [١٤:١٠]

    باكو، 4 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    انخفض معدل دوران المطاعم العامة بنسبة 3.8 في المئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2020 وبلغ 233.9 مليون مانات.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومي ان معدل دوران الكيانات القانونية ارتفع بنسبة 28.7 في المائة مقارنة مع أشهر يناير - يونيو من عام 2020 وبلغ 201.6 مليون مانات.

     

    AZERTAG.AZ :حجم مبيعات المطاعم العامة 233.9 مليون مانات خلال 6 أشهر
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