وزارة الدفاع: معلومات زاعمة بعبور طائرة بدون طيار لجيش اذربيجان الى اراضي ارمينيا كاذبة أخرى

باكو، 4 أغسطس، أذرتاج

قالت وزارة الدفاع إن معلومات منتشرة حول منع عبور طائرة بدون طيار خاصة بجيش أذربيجان الى أراضي أرمينيا كاذبة ومضللة.

اضافت الوزارة أن طائرات بدون طيار لم تستخدم في الاتجاه المذكور وتسعى أرمينيا بنشر مثل هذه المعلومات الى تستير استفزازاتها المتضمنة اطلاق النار على مواقعها وتضليل المجتمع.

واكدت على أن ظروف العملية تحت سيطرة جيش أذربيجان في هذا الاتجاه.