مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والياباني

باكو، 4 أغسطس، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية 4 أغسطس اليوم بين وزيري الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ونظيره الياباني موتيجي توشيميتسو.

قالت وزارة الخارجية في بيان إن الوزيرين بحثا الاوضاع الحالية لعلاقات التعاون الثنائي وآفاق تطويرها.

وهنأ الوزير بايراموف زميله الياباني بمناسبة تنظيم الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020م بالمتسوى العالية في مثل هذه الاوضاع الصعبة.

واكد الطرفان على الاحتفال في العام القادم بالذكرى السنوية الـ30 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين متبادلين الاراء حول هذا الشأن.

كما ناقش الوزيران مناقشة واسعة فرص التعاون ضمن المنظمات الدولية.

وقدم الوزير بايراموف الى نظيره الياباني معلومات مفصلة حول اعمال اعادة الاعمار المنفذة في الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني في الفترة ما بعد النزاع وفرص مشاركة مستثمرين أجانب ومن ضمنهم من اليابان في هذه العملية.

وبحث الوزيران ايضا سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.