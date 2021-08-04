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    سياسة


    سفير أذربيجان يسلم اوراق اعتماده الى رئيسة سنغافورة

    ٠٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:١٩]

    سنغافورة، 4 أغسطس، أذرتاج

    قدم سفير أذربيجان في سنغافورة المقيم في جاكارتا جلال ميرزايف اوراق اعتماده الى رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب.

    أفادت أذرتاج أن الحفل المنظم عبر الاتصال المرئي نقل فيه السفير ميرزايف قبل كل شيء تحيات الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف الى الرئيسة حليمة يعقوب. وتحدث السفير ميرزايف عن تطور فاعل للعلاقات التعاونية بين الطرفين خاصة ارتفاع حجم العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري في السنوات الاخيرة.

    وقدمت الرئيسة يعقوب شكرها على التحيات فيما طلبت بنقل تحياتها هي ايضا الى الرئيس إلهام علييف. واعربت عن اشادة جمهورية سنغافورة برئاسة أذربيجان في منظمة حركة عدم الانحياز مفيدة أن بلادها على استعداد لمد يد المساعدة الفنية أية كانت الى أذربيجان في مكافحة الجائحة.

    وحضر الحفل وزيرة الخارجية السنغافورية ويويان بالاكريشنان ايضا.

    أقايف مراسل أذرتاج

     

     

    AZERTAG.AZ : سفير أذربيجان يسلم اوراق اعتماده الى رئيسة سنغافورة
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