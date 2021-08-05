أذربيجان: تسجيل 996 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 202 مصاب في 4 أغسطس

باكو، 5 أغسطس / آب، (أذرتاج)

سجلت إصابة 996 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 202 مصاب هذا المرض وتوفي 5 مصابين بالفيروس في 4 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 346 ألف و878 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 333 ألف و694 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5039 مريض منهم ويستمر علاج 8 آلاف و145 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 10 آلاف و465 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و70 ألفا و700 فحص طبي.