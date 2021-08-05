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    أذربيجان: تطعيم أكثر من 68 ألف جرعة من لقاح كورونا في 4 أغسطس

    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٥‎٣]

    باكو، 5 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 68 ألفا و21 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 4 أغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 41 ألفا و934 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و26 ألفا و87 شخصا ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 5 ملايين و187 ألف و428 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 3 ملايين و13 ألفا و620 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و173 ألف و808 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم أكثر من 68 ألف جرعة من لقاح كورونا في 4 أغسطس
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