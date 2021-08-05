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    سياسة


    مواقع الجيش الاذربيجاني في الحدود تتعرض لإطلاق النار من أرمينيا

    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢١ [١١:٢٥‎]

    باكو، 5 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تواصل القوات المسلحة الأرمنية ارتكاب استفزازات في محافظة كالبجر على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان مواقع الجيش الاذربيجاني المتمركزة في مناطق يبيجه السكنية لمحافظة كالبجر تعرضت لإطلاق النار من مواقع الجيش الأرميني المتمركزة في قرية عزيزلي لمحافظة باساركيجار في الساعة 14:50 في 4 أغسطس.

    ردت وحدات الجيش الاذربيجاني على الجانب المقابل.

    لا خسائر في صفوف الجيش الاذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :مواقع الجيش الاذربيجاني في الحدود تتعرض لإطلاق النار من أرمينيا
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