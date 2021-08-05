ارسال طائرة إطفاء "BE-200ÇS" الى تركيا

باكو، 5 أغسطس / آب، (أذرتاج)

وفقا للتعليمات ذات الصلة الصادرة عن رئيس جمهورية أذربيجان، تم إرسال الطائرة البرمائية من نوع "BE-200CS" التابعة لوزارة الطوارئ إلى تركيا الشقيقة من أجل إطفاء حرائق الغابات المستعرة في البلاد ومنعها من الانتشار على نطاق أوسع.

أفادت وكالة اذرتاج انه سيتم إرسال المجموعة الثالثة التالية من قوات الإطفاء والإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ خلال اليوم. تضم المجموعة الثالثة 40 قطعة من معدات الإطفاء و150 عامل إطفائي.

وتشارك حاليا في إطفاء الحرائق في البلد الشقيق 500 عامل اطفائي وطائرات هليكوبتر ومعدات وسيارة اسعاف وإمدادات أخرى ضرورية من وزارة الطوارئ الأذربيجانية.

View article...