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    سياسة


    وفد اذربيجاني يحضر مراسم تنصيب الرئيس الإيراني

    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠٨]

    طهران، 5 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    قام الوفد تحت قيادة رئيسة المجلس الوطني الاذربيجاني صاحبة قفاروفا بزيارة الى جمهورية إيران الإسلامية.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الوفد الاذربيجاني سيشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد سيد إبراهيم رئيسي.

    سيشارك في المراسم 115 وفد من 73 دولة. ومن المتوقع أن يكون عدد من رؤساء الدول من بين الضيوف. وبعد المراسم، ستلتقي صاحبة قفاروفا مع رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) محمد قاليباف.

     

    AZERTAG.AZ :وفد اذربيجاني يحضر مراسم تنصيب الرئيس الإيراني
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