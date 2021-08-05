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    وزيرا خارجية أذربيجان وتركيا يبحثان الوضع الأخير في مكافحة حرائق الغابات

    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٢٢]

    باكو، 5 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    جرت اليوم في 5 أغسطس مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية في جمهورية أذربيجان جيهون بايراموف ونظيره في جمهورية تركيا مولود جاويش أوغلو.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول الوضع الأخير لحرائق الغابات في تركيا وعمليات إطفاء الحرائق ومنع انتشارها ومشاركة رجال الإطفاء الأذربيجانيين في هذه العمليات.

    وشكر مولود جاويش أوغلو أذربيجان على مساعدتها لتركيا في إطفاء حرائق الغابات.

    أكد جيهون بايراموف أن أذربيجان وقفت دائما الى جانب الشقيقة تركيا ونحن مستعدون لتقديم أي مساعدة لتركيا في هذه الأيام العصيبة.

    AZERTAG.AZ :وزيرا خارجية أذربيجان وتركيا يبحثان الوضع الأخير في مكافحة حرائق الغابات
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