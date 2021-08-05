باكو، 5 أغسطس / آب، (أذرتاج) تواصل وكالة الأمن الغذائي تدابير الرقابة على المنتجات الغذائية المستورد الى البلد. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قسم المعلومات ودعم حلول مبتكرة للوكالة أنه تم اكتشاف مستويات السالمونيلا في منتجات المستوردة من شركة "بريانسكي برويلر" الروسية إلى أذربيجان.

AZERTAG.AZ : الأمن الغذائي: منتجات الدواجن المستوردة من روسيا إلى بلادنا غير صالحة للاستهلاك

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