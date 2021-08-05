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    الأمن الغذائي: منتجات الدواجن المستوردة من روسيا إلى بلادنا غير صالحة للاستهلاك

    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٥‎٢]

    باكو، 5 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تواصل وكالة الأمن الغذائي تدابير الرقابة على المنتجات الغذائية المستورد الى البلد.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قسم المعلومات ودعم حلول مبتكرة للوكالة أنه تم اكتشاف مستويات السالمونيلا في منتجات المستوردة من شركة "بريانسكي برويلر" الروسية إلى أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :الأمن الغذائي: منتجات الدواجن المستوردة من روسيا إلى بلادنا غير صالحة للاستهلاك
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    الأمن الغذائي: منتجات الدواجن المستوردة من روسيا إلى بلادنا غير صالحة للاستهلاك