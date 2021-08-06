  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [٠٩:٣٠]

    باكو، 6 أغسطس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 أغسطس اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية

    الكود

    العدد

    سعر الصرف

    دولار أمريكي

    USD

    1

    1.7

    بيسو أرجنتيني

    ARS

    1

    0.0176

    أورو

    EUR

    1

    2.0122

    دولار أسترالي

    AUD

    1

    1.257

    روبل بلاروس

    BYN

    1

    0.6749

    ريال برازيلي

    BRL

    1

    0.3289

    درهم إماراتي

    AED

    1

    0.4628

    راند جنوب أفريقيا

    ZAR

    1

    0.1184

    كرون دنماركي

    DKK

    1

    0.2706

    لاري جورجي

    GEL

    1

    0.5493

    روبي هندي

    INR

    1

    0.0229

    دولار هونغ كونغ

    HKD

    1

    0.2186

    دولار كندا

    CAD

    1

    1.3569

    دينار الكويت

    KWD

    1

    5.6601

    رينجيتي ماليزي

    MYR

    1

    0.4027

    بيسو المكسيك

    MXN

    1

    0.0851

    جنيه مصري

    EGP

    1

    0.1083

    لاي مولدوفا

    MDL

    1

    0.0953

    كرون النرويج

    NOK

    1

    0.1924

    زلوتي بولندا

    PLN

    1

    0.4423

    تنكه كازاخستان

    KZT

    1

    0.004

    سوم قيرغيزستان

    KGS

    1

    0.0201

    روبل روسي

    RUB

    1

    0.0233

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي

    SDR

    1

    2.4263

    دولار سنغافورة

    SGD

    1

    1.2584

    ريال السعودية

    SAR

    1

    0.4533

    سوموني طاجيكستان

    TJS

    1

    0.1504

    دولار تايوان

    TWD

    1

    0.0612

    ليرة تركيا

    TRY

    1

    0.2003

    مانات تركمانستان

    TMT

    1

    0.4857

    غريفنا أوكرانيا

    UAH

    1

    0.0632

    دولار نيوزيلندا

    NZD

    1

    1.1988

    كرون التشيك

    CZK

    1

    0.0791

    يوان الصين

    CNY

    1

    0.263

    جنيه إنكلترا 

    GBP

    1

    2.3617

    شكل الإسرائيلي

    ILS

    1

    0.5289

    كرون السويد

    SEK

    1

    0.1974

    فرنك سويسرا

    CHF

    1

    1.8738

    وون كوريا الجنوبي

    KRW

    100

    0.1489

    ليرة لبنان

    LBP

    100

    0.1123

    ين اليابان

    JPY

    100

    1.5498

    بيسو تشيلي

    CLP

    100

    0.2196

    سوم أوزبكستان

    UZS

    100

    0.016

    روبيا إندونيسيا

    IDR

    100

    0.0119

    ريال إيران

    IRR

    100

    0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٨.٢٠٢١ [٠٩:٥‎١]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١١:١٥‎]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢٤.٠٧.٢٠٢١ [١١:٤٨]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢٣.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٦]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم