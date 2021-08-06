باكو، 6 أغسطس، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 أغسطس اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0176 أورو EUR 1 2.0122 دولار أسترالي AUD 1 1.257 روبل بلاروس BYN 1 0.6749 ريال برازيلي BRL 1 0.3289 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1184 كرون دنماركي DKK 1 0.2706 لاري جورجي GEL 1 0.5493 روبي هندي INR 1 0.0229 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2186 دولار كندا CAD 1 1.3569 دينار الكويت KWD 1 5.6601 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4027 بيسو المكسيك MXN 1 0.0851 جنيه مصري EGP 1 0.1083 لاي مولدوفا MDL 1 0.0953 كرون النرويج NOK 1 0.1924 زلوتي بولندا PLN 1 0.4423 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0233 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4263 دولار سنغافورة SGD 1 1.2584 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504 دولار تايوان TWD 1 0.0612 ليرة تركيا TRY 1 0.2003 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0632 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1988 كرون التشيك CZK 1 0.0791 يوان الصين CNY 1 0.263 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3617 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5289 كرون السويد SEK 1 0.1974 فرنك سويسرا CHF 1 1.8738 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1489 ليرة لبنان LBP 100 0.1123 ين اليابان JPY 100 1.5498 بيسو تشيلي CLP 100 0.2196 سوم أوزبكستان UZS 100 0.016 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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