أذربيجان: تسجيل 1196 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 219 مصاب في 5 أغسطس

باكو، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)

سجلت إصابة 1196 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 219 مصاب هذا المرض وتوفي 5 مصابين بالفيروس في 5 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 348 ألف و74 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 333 ألف و913 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5043 مريض منهم ويستمر علاج 9 آلاف و118 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 13 ألفا و46 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و83 ألفا و746 فحص طبي.