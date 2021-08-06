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    أذربيجان: تطعيم أكثر من 64 ألف جرعة من لقاح كورونا في 5 أغسطس

    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٠٩]

    باكو، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 63 ألفا و623 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 5 أغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 39 ألفا و940 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و23 ألفا و683 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 5 ملايين و251 ألف و51 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 3 ملايين و53 ألفا و560 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و197 ألف و491 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم أكثر من 64 ألف جرعة من لقاح كورونا في 5 أغسطس
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