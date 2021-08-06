توقيف مجموعة متورطة في تهريب المخدرات في شروان وحاجي قابل في مداهمة عرين الأفيون – صور

شروان، 6 أغسطس، أذرتاج

كشفت عمليات البحث والتحري الشاملة المنظمة من قبل موظفي شرطة مدينة شروان عن عرين الأفيون بالمدينة واتضح أن الزوج المقيم بالمدينة شادلينسكي 56 عاما وزوجته بخش علييفا 55 عاما نظموا في بيتهما وكر الافيون لتمكين مدمنين على تعاطي المخدرات من استهلاك المخدرات بجانب اشتغالهما بتسويقها.

واكتشفت عملية التفتيش في المنزل عن الميتامفيتامين والهيروين والميزان الالكتروني واموال من بيع المخدمات مع اعتقال اثنين بالبيت كانا يتعاطيان المخدرات خلال عملية المداهمة واتضح انهما من سكان مدينة شروان ومحافظة حاجي قابل وابلغا في التحقيق الابتدائي معهما انهما أتيا المنزل لتعاطي المخدرات بما أن صاحب المنزل أتاح لهما بهذه الفرصة مقابل أموال.

واعترف صاحب المنزل مع زوجته في إفادتهما باشتغالهما بتسويق المخدرات في منزلهما.

فتح الملف الجنائي بالحادث ويجري التحقيق.

كما اعتقل موظفو شرطة محافظة حاجي قابل عدة رجال كانوا مشغولين بتهريب المخدرات وتم الكشف بحوزتهم عن 100 غرام من الهيروين و30 غراما من الميتامفيتامين و30 عددا من حبوب الميتادون ويجري التحقيق.