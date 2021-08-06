رئيس فرنسا يتصل هاتفيا برئيس أذربيجان

باكو، 6 أغسطس، أذرتاج

اتصل رئيس فرنسا امانوئل ماكرون 5 اغسطس برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف هاتفيا.

وتبادل رئيسا الدولتين خلال المكالمة الهاتفية حول القضايا الاقليمية في الفترة ما بعد البيان الثلاثي الموقع عليها 10 نوفمبر عام 2020م وتنفيذ بنود البيان وحول الاوضاع في الحدود الدولية بين أرمينيا واذربيجان وتعزيز الاستقرار والامن في المنطقة في الفترة ما بعد النزاع.

وبحث رئيسا الدولتين في المكالمة الهاتفية الشؤون الخاصة بمختلف مجالات العلاقات الثنائية بين أذربيجان وفرنسا ايضا.