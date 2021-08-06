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    توقيف شقيقين حاولا العبور الى كلبجار المحررة عبر طرق غير قانونية

    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٠]

    كلبجار المحررة، 6 أغسطس، أذرتاج

    موظفي اجهزة انفاذ القانون يواصلون بالتعاون مع عناصر الداخلية عمليات التصدي لمحاولات العبور غير القانونية وبدون رخصة والتفافا بمنافذ العبور المقامة الى اراضي البلد المحررة من الاحتلال الارميني غير المنطهرة الى الحين من الألغام والذخائر الحية والمتفجرة بالكامل.

    قالت الداخلية في بيان إن شرطة كلبجار المحررة ضبطت محاولة عيسى وهابل بالاخانوف الشقيقين عند محاولتهما العبور الى اراضي كلبجار عبورا غير قانوني واجريت معهما محادثة توعوية مع تحذيرهما بعواقب خطر عليهما بالذخائر الحية والمتفجرة الموجودة في الاراضي غير المطهرة بالكامل منها.

    حرر بحقهما محضر التأديب الاداري واحيل الى المحكمة للنظر فيه.

     

     

    AZERTAG.AZ :توقيف شقيقين حاولا العبور الى كلبجار المحررة عبر طرق غير قانونية
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    توقيف شقيقين حاولا العبور الى كلبجار المحررة عبر طرق غير قانونية