تركمانستان تستضيف اجتماعا استشاريا لزعماء آسيا الوسطى

عشق أباد، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)

انطلقت اليوم فعاليات اجتماع استشاري لزعماء آسيا الوسطى في "أوازا - منطقة السياحة الوطنية في تركمانستان.

أفادت وكالة اذرتاج انه خلال الاجتماع سيُعقد عدد من الأحداث الإقليمية الكبرى والمنتدى الاقتصادي والحوار الأول للقيادات النسائية في المنطقة ومعرض للمنتجات الدولية والأطباق التقليدية لدول آسيا الوسطى وحفل موسيقي لرجال الثقافة والفن. ويشتمل المعرض الذي يستمر يومين أكثرا من 250 معروض من الدول المشاركة.

كما سيتم عقد عدد من الاجتماعات الثنائية وتوقيع الوثائق المشتركة.

كان من المقرر عقد الاجتماع الثالث لزعماء آسيا الوسطى في قيرغيزستان في العام الماضي ولكن الاجتماع تأجل إلى عام 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا. في أكتوبر من العام الماضي واقترح الرئيس قربانقولو بيردي محمدوف عقد اجتماع استشاري لقادة آسيا الوسطى في تركمانستان.

يذكر أن القمة الأولى لقادة آسيا الوسطى عقدت في عام 2018 في مدينة نور سلطان والثانية في عام 2019 في عاصمة أوزبكستان.