طوكيو، 7 أغسطس، أذرتاج

حصد لاعب الكاراتية الاذربيجاني رفائل أقايف الذي يتنافس في الزنة الـ75 كغ فضية طوكيو 2020م.

أفادت أذرتاج أن البطل الأذربيجاني تنافس في النهائي مع الايطالي لوكا بوسا من جديد وخسر أمامه بفارق واحد. وحصد بذلك الميدالية الفضية في الالعاب الاولمبية الصيفية نسختها الـ32 المنظمة في طوكيو 2020م.

وقد بدأ اقايف مشواره في طوكيو 2020م في المجموعة ب بلقاء الألماني نوح بيجي وتغلب عليه 2-1 قبل أن تجاوز عقبة النمساوي جونيري ياهيرو 5-0 والكازاخي نور قناد حاجي غانوف 3-2 والخسائر امام الايطالي لويجي بوسا 1-3 ليتأهل لنصف النهائي من المركز الثاني بالمجموعة. وتنافس اقايف في نصف النهائي مع الهنغاري غابور كارولي هارسباتاكي وتغلب عليه 7-0 ليتأهل للنهائي.

يذكر أن لاعب الكاراتيه الاذربيجاني رفائل أقايف صاحب اللقب العالمي 5 مرات واللقب الاوروبي 11 مرة والجوائز العالية الدولية الاخرى.

هذا وكان رصيد الوطني أقايف خاليا عن جائزة اولمبية فقط.