  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    بطل الكاراتيه الاذربيجاني يحصد فضية طوكيو 2020م
    وكان رصيده خاليا عن جائزة اولمبية فقط

    ٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٣]

    طوكيو، 7 أغسطس، أذرتاج

    حصد لاعب الكاراتية الاذربيجاني رفائل أقايف الذي يتنافس في الزنة الـ75 كغ فضية طوكيو 2020م.

    أفادت أذرتاج أن البطل الأذربيجاني تنافس في النهائي مع الايطالي لوكا بوسا من جديد وخسر أمامه بفارق واحد. وحصد بذلك الميدالية الفضية في الالعاب الاولمبية الصيفية نسختها الـ32 المنظمة في طوكيو 2020م.

    وقد بدأ اقايف مشواره في طوكيو 2020م في المجموعة ب بلقاء الألماني نوح بيجي وتغلب عليه 2-1 قبل أن تجاوز عقبة النمساوي جونيري ياهيرو 5-0 والكازاخي نور قناد حاجي غانوف 3-2 والخسائر امام الايطالي لويجي بوسا 1-3 ليتأهل لنصف النهائي من المركز الثاني بالمجموعة. وتنافس اقايف في نصف النهائي مع الهنغاري غابور كارولي هارسباتاكي وتغلب عليه 7-0 ليتأهل للنهائي.

    يذكر أن لاعب الكاراتيه الاذربيجاني رفائل أقايف صاحب اللقب العالمي 5 مرات واللقب الاوروبي 11 مرة والجوائز العالية الدولية الاخرى.

    هذا وكان رصيد الوطني أقايف خاليا عن جائزة اولمبية فقط.

     

     

    AZERTAG.AZ :بطل الكاراتيه الاذربيجاني يحصد فضية طوكيو 2020م
    وكان رصيده خاليا عن جائزة اولمبية فقط
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٤١]
    لاعبة الجمباز الاقاعي تختتم أداءها في طوكيو 2020م
    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٠١]
    بطل الكاراتيه الاذربيجاني يتأهل لنهائي طوكيو 2020م
    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٢٥‎]
    أولمبياد طوكيو يشهد 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٤١]
    المصارعة الوطنية تتغلب على التونسية لتتأهل لنصف النهائي
    بطل الكاراتيه الاذربيجاني يحصد فضية طوكيو 2020م وكان رصيده خاليا عن جائزة اولمبية فقط بطل الكاراتيه الاذربيجاني يحصد فضية طوكيو 2020م وكان رصيده خاليا عن جائزة اولمبية فقط بطل الكاراتيه الاذربيجاني يحصد فضية طوكيو 2020م وكان رصيده خاليا عن جائزة اولمبية فقط بطل الكاراتيه الاذربيجاني يحصد فضية طوكيو 2020م وكان رصيده خاليا عن جائزة اولمبية فقط بطل الكاراتيه الاذربيجاني يحصد فضية طوكيو 2020م وكان رصيده خاليا عن جائزة اولمبية فقط بطل الكاراتيه الاذربيجاني يحصد فضية طوكيو 2020م وكان رصيده خاليا عن جائزة اولمبية فقط بطل الكاراتيه الاذربيجاني يحصد فضية طوكيو 2020م وكان رصيده خاليا عن جائزة اولمبية فقط بطل الكاراتيه الاذربيجاني يحصد فضية طوكيو 2020م وكان رصيده خاليا عن جائزة اولمبية فقط بطل الكاراتيه الاذربيجاني يحصد فضية طوكيو 2020م وكان رصيده خاليا عن جائزة اولمبية فقط بطل الكاراتيه الاذربيجاني يحصد فضية طوكيو 2020م وكان رصيده خاليا عن جائزة اولمبية فقط بطل الكاراتيه الاذربيجاني يحصد فضية طوكيو 2020م وكان رصيده خاليا عن جائزة اولمبية فقط