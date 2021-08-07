سفلتة طرق عاصمة محافظة ليريك – صور

ليريك، 7 أغسطس، أذرتاج

ابتدأت أشغال السفلتة او التزفيت في الطرق البرية داخل المدينة ضمن اعمال الانشاء والاصلاح والإعمار الشاملة في عاصمة محافظة ليريك.

وتمت سفلتة الطرق البرية خلال مدة قصيرة على شوارع ميرزا فتح علي أخوندوف وجلال فرضييف وقدير نزروف وحاجي حيدر وإلمار قرايف.

ويعبر السكان المحليون عن الرضا والامتنان من اعمال السفلتة والتزفيت الجارية في الشوارع وغيرها من الانشاء والاصلاح والاعمار المنفذة.