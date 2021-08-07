باكو، 7 أغسطس، أذرتاج أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 7 أغسطس قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد في إيران. أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تعيين السفير علي فكرت علي زاده لمنصب سفير أذربيجان لدى جمهورية إيران الإسلامية.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في إيران

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