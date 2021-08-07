شركة "بي بي" وشركاؤها تستثمر 0.5 مليون دولار في مشاريع اجتماعية في أذربيجان

باكو، 7 أغسطس / آب، (أذرتاج)

استثمرت شركة بي بي البريطانية مع شركائها في المشاريع الاجتماعية في أذربيجان 0.5 مليون دولار خلال الربع الاول من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" أن شركة بي بي وشركاؤها دعمت عددا من مشاريع الاستثمار الاجتماعية الكبرى. تشمل هذه المشاريع برامج التعليم وبناء القدرات وخلق المهارات والكفاءات في الجاليات المحلية وتوفير البنية التحتية الاجتماعية للجاليات وتمكين للشركات المحلية من الوصول إلى التمويل والدعم من خلال التدريب ودعم نمو التراث الثقافي والرياضة والمساعدة التقنية للوكالات الحكومية.